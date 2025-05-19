Samsun'da Atatürk'ü Anma Günü Töreni
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenmiş gemi, bot ve yatlar ile gösteriler yapıldı. Samsun Limanı'ndaki etkinliklerde Sahil Güvenlik ekipleri helikopterle uçuş gösterisi sundu. Şehirdeki vatandaşlar töreni coşkuyla izledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Limanı içinde düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.
Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar geçiş yaptı.
Samsunlular töreni sahilden ilgiyle izledi.