SAMSUN'DA ATA TOHUMU SEFERBERLİĞİ; BİNLERCE TOHUM TOPRAKLA BULUŞUYOR

SAMSUN'da aralarında emekli öğretmen, ziraat mühendisi, çiftçi, fitoterapistin bulunduğu 35 kişi, Birlik ve Dayanışma Bahçeleri kurarak yetiştirdikleri ata tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz gönderiyor. Emekli öğretmen Adnan Kurt, 'Sadece bir yılda binlerce çeşit 87 kilo ata tohumunu Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. Amacımız gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak' dedi.

Genetiği ile oynanmamış, herhangi bir laboratuvar ortamında müdahaleye maruz kalarak DNA dizilimi bozulmamış, lezzet ve besin değerleri yüksek olarak mahsul alınan ata tohumlarını gelecek kuşaklara aktarmak için bir grup doğasever çalışma başlattı. Nesilden nesile aktarılabilen çoğaltılarak sürdürülebilir özelliğine sahip ata tohumlarının ülkenin dört bir yanına dağıtımını sağlayan Birlik ve Dayanışma Bahçeleri isimli topluluk, önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Aralarında ziraat mühendisi, emekli öğretmen, çiftçi, fitoterapist gibi birçok meslek grubunun yer aldığı topluluk, Atakum Belediyesi'nin de desteği ile ata tohumu yetiştirip Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz gönderiyor.

25 yıl Hollanda'da eğitimci olarak çalıştıktan sonra memleketi Samsun'a döndüğünü ifade eden Adnan Kurt, ellerinde binlerce çeşit ata tohumu olduğunu belirterek, '37 kişilik bir grup ile yola çıktık. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de bugünü ve gelecek nesilleri düşünerek bir çalışma başlattık. Ata tohumlarını çoğaltıp muhafaza ederek Türkiye'nin birçok yerinde örgütlendik. Hepimiz elimizdeki tohumları çoğaltarak birbirimize gönderdik. Sosyal ağlarla buluştuğumuz gönüllülerimiz bir anda yüzlerce kişiyi buluşturdu. Yerel örgütlerle de dayanışma içerisine girdik' dedi.

Ellerinde olmayan ata tohumu bulunmadığını ileri süren Adnan Kurt, 'Bunları muhafaza edip ücretsiz dağıtıyoruz. Bir yılda Türkiye genelinde 87 kilo ata tohumu dağıldık. Hedefimiz yaşanabilir bir dünya. Tarımı yok etmeye çalışan kimyasalcılara, GDOlu tohumları piyasaya sürenlere karşı mücadele etmek. Dünyada kaç milyar insan varsa bu tohumları herkese ulaştırmak istiyoruz. Bize emanet edilen bu doğal yaşamı koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz' diye konuştu

Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem ise, 'Ata tohumunun doğurgan bir tohum. Sürekliliği, devamlılığı olan bir tohum. Merkezimizde bunlar üretmeye çalışıyoruz. Ülkenin diğer tohum merkezleriyle iletişim içinde tohum alışverişi yapıyoruz' dedi. Sevim Başardı ise, 'Birlik ve Dayanışma Bahçeleri grubu olarak tohum çalışmaları yapıyoruz. Ata tohumun geliştirilmesi, bu bilincin oluşturulması için çalışmalar yapıyoruz. Ata tohumu insan sağlığı için de çok önemli. 81 ilde ata tohum gruplarımız var. Kesinlikle satış yapmadan takas yöntemi ile birbirimizle alışveriş ediyoruz. İsteyen herkese de bu tohumları gönderiyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)