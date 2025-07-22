Samsun'da Asma İskelenin Halatı Koptu, İşçiler Havada Asılı Kaldı
Samsun'un Canik ilçesinde çalışma yapan iki işçinin asma iskelesinin halatı koptu. Dakikalarca havada asılı kalan işçiler duman iplerine tutunarak kurtarılmayı bekledi. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.
SAMSUN'un Canik ilçesinde, sitenin dış cephe çalışmasını yapan 2 işçinin üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatı koptu. Dakikalarca havada asılı kalan işçiler kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak'taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi. Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,