Samsun'da ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, minikler için eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Çocuklar Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları'nda bilimle tanışıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Şenlik Sorumlusu Seçil Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın 50. yılına özel Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da olduklarını söyledi.

Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları ile miniklere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledikleri ifade eden Erbay, "Mucitler Müzemizde eski mucitlerin şu an ASELSAN teknolojilerine olan etkileri ve çıkan teknolojik faaliyetleri sergiliyoruz. Yanlarında videolar yayınlanıyor. Bilim şovu etkinliğimiz var, çocuklara daha çok bilimi sevdirebilmek için. ASELSAN'ın amaçlarından biri de bu zaten. Bir de her gün 3 boyutlu dijital kitabımız var." diye konuştu.

Erbay, çocukların etkinliklerde hem eğlendiğini hem de bilime yönlendirildiğini ifade etti.

Etkinlik sonunda katılımcı çocuklara kitap hediye ediliyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.