Samsun'da asayiş uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri, asayiş uygulaması esnasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, Fatih Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında şüphelendikleri C.K'ye ait otomobili durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 6,84 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüphelinin GBT sorgusunda ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme bulundurma" suçundan arandığı tespit edildi.

Ehliyetinin da olmadığı tespit edilen ve 16 bin 380 lira cezai işlem uygulanan şüpheli gözaltına alındı.