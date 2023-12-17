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Samsun'da Asayiş Uygulaması: Tabanca ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

17 Aralık 2023 13:00 Güncelleme: 13:02 Abone Ol

Samsun'un İlkadım ve Yakakent ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında tabanca ve elektronik sigara ele geçirildi. Uygulama sonucunda bir kişi yakalandı ve bir sürücüye idari para cezası uygulandı.