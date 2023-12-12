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Samsun'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı

12 Aralık 2023 10:05 Güncelleme: 10:06 Abone Ol

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamalarında 3 kişi yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları operasyonda doldurulmuş makaron ele geçirdi ve bir kişiyi gözaltına aldı. Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise narkotik uygulaması sırasında bir şüphelinin aracında radar tespit cihazı buldu.