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Samsun'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamalarında 3 kişi yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları operasyonda doldurulmuş makaron ele geçirdi ve bir kişiyi gözaltına aldı. Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise narkotik uygulaması sırasında bir şüphelinin aracında radar tespit cihazı buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 3 kişi yakaladı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimde, kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K. yakalandı.

Osman K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları operasyonda 7 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şok asayiş narkotik uygulaması kapsamında gözaltına aldıkları şüphelinin aracında radar tespit cihazı buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İlkadım Ceza Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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