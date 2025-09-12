Samsun'da Arsa Dolandırıcılığı: 75 Bin Liralık İddia

SAMSUN'da, M.E. (47) arsa almak için vekalet verdiği U.D. tarafından 75 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlkadım ilçesinde yaşayan M.E., arsa almak için sosyal medyadaki bazı gruplara üye oldu. İddiaya göre, buradan kendisine ulaşan U.D., İzmir ve Aydın'dan arsa için aracı olabileceğini söyledi. Vekaletini veren M.E., daha sonra 75 bin lira dolandırıldığını öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu. M.E. ifadesinde, "U.D. beni arayarak İzmir'in Bayındır ilçesinden 1, Aydın'dan ise 3 parsel arsa için aracı olabileceğini söyledi. Aydın'da olan 3 parsel ve içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu arsa için 75 bin lira karşılığında anlaştık. U.D.'ye noterden alış vekaletini verdim. Daha sonra ise arsa sahibi olduğu iddia edilen F.G.'ye ait banka hesabına 75 bin lira gönderdim. U.D. bana ödemeyi yaptıktan sonra tapunun 'e-Devlet'te gözükeceğini söyledi ama gözükmüyor. Kendisini aradığımda satışın gerçekleşmediğini ve parayı iade edeceğini söyledi ama iade etmedi. Telefonlarıma cevap vermiyor. Arsa sahibini görmedim. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim" dedi.