Samsun'da Arkadaşlar Tarafından Darbedilen Genç Telefonunu Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 yaşındaki Ç.Ş.T., tartıştığı 6 arkadaşı tarafından darbedilip telefonunu gasp edildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ç.Ş.T.'yi (21) darbedip telefonunu gasbeden 6 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.Ş.T., tartıştığı arkadaşları tarafından darbedildi. Ç.Ş.T.'nin telefonunu da gasbeden şüpheliler, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.A. (20), Y.A. (17), R.K. (19), V.E. (20), M.E. (19) ve M.E. isimli kadını gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
