Samsun'da Arkadaşının Tüfeği Kazara Ateş Aldı, Genç Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı ve jandarma gözaltına aldığı kişiyle ilgili soruşturma başlattı.