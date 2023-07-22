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Samsun'da Arkadaşının Tüfeği Kazara Ateş Aldı, Genç Ağır Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı ve jandarma gözaltına aldığı kişiyle ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarpın Mahallesi'nde hayvan otlatmak için araziye giden Yahya Y. (20), arkadaşı E.G'nin (17) elinde bulunan pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Yahya Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Yahya Y, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili E.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Jandarma Samsun Bafra Güncel Haberler

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