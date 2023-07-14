Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi öldü

Samsun'un Terme ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Cavit A. (66) ile kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cavit A, av tüfeğiyle Topal ve Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nuran Topal, Ayşe Ergen ve Mert Işık müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Ergen ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan Cavit A'yı kısa süre içinde yakaladı.