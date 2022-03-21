Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde M.B. (38) ile Ahmet C. (52) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Zanlı M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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