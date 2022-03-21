Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde M.B. (38) ile Ahmet C. (52) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Zanlı M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.