Samsun'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

SAMSUN'un Terme ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada Cavit A.(66), kız kardeşleri Ayşe Ergen(60) ve Nuran Topal'ı(47) öldürdü, yeğeni Murat Ergen(44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'ı da ağır yaraladı. Olay, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarından miras kalan arazi konusunda anlaşamayan ve kadastro görevlisi getiren 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cavit A., pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni Murat Ergen ve kadastro görevlisi Mert Işık'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayşe Ergen ve Nuran Topal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Ergen ve Mert Işık'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Cavit A.?nın yakalanması için çalışma başlattı.