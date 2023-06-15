Samsun'da Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon: 26 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yargılandıkları mahkemece çeşitli hapis cezası bulunan ve yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.

Samsun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün sabaha karşı aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda haklarında yargılandıkları mahkemece çeşitli hapis cezası bulunan ve yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 26 kişiden 9'u tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN