Samsun'da aranan şahıslar yakalandı, 6 tabanca ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi ile birlikte 6 tabanca ele geçirildi. Aranan şahıslar arasında hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 31 kişi ile birlikte 6 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler dün ve bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Yapılan aramalarda, hırsızlık suçundan 5 yıl, kasten yaralama suçundan 4 yıl 5 ay, bilişim yoluyla dolandırıcılıktan 4 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezaları bulunan 4 kişi ile birlikte toplam aranan 31 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile ilgili 6 adet tabanca ele geçirildi. - SAMSUN