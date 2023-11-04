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Samsun'da aranan şahıslar yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamalarda aranan 36 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor. Ayrıca, 8 adet tabanca da ele geçirildi.