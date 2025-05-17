Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay hapis cezası ve 230 bin lira adli para cezası bulunan H.M.Ü. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "karşılıksız çek işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumlarını dolandırmada araç olarak kullanılması" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 230 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü H.M.Ü'yü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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