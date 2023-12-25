Samsun'da aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN'da 4 gün önce hakkında verilen 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen ve arama kararı çıkarılan İ.E., polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından toplam 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.E. hakkında 21 Aralık tarihinde hapis cezasının kesinleşmesi ve aranma kararının çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri takibi ve arama çalışmaları neticesinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bir adreste yakalanan İ.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)