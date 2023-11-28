Samsun'da aranan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı
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Samsun'da aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı.
Samsun'da aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'den ihraç öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilmiş öğretmeni yakaladı.
Hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel