Samsun'da aranan alzaymır hastası akaryakıt istasyonunda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da aranan alzaymır hastası akaryakıt istasyonunda bulundu

AA - İlyas Gün - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da aranan alzaymır hastası akaryakıt istasyonunda bulundu

Samsun'un Kavak ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası H.K, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası H.K, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

İlçenin Belalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'den dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını belirten ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanda ve Samsun-Ankara kara yolu çevresinde yaptıkları arama çalışması sonucunda H.K'yi evinden 15 kilometre uzakta bir akaryakıt istasyonunda buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.K, ailesine teslim edildi.

AA / İlyas Gün - Güncel

Akaryakıt, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title