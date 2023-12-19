Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da Aranan 40 Kişi Yakalandı

Samsun'da Aranan 40 Kişi Yakalandı

19 Aralık 2023 10:45 Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Samsun'da yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 40 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.