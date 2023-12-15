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Samsun'da Aranan 33 Kişi Yakalandı

15 Aralık 2023 14:33 Güncelleme: 14:34 Abone Ol

Samsun'da, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 33 kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.