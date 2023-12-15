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Samsun'da Aranan 33 Kişi Yakalandı

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Samsun'da, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 33 kişi operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 33 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Samsun Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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