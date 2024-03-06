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Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı

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Samsun'da aranan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmada, aralarında 3 hükümlünün de bulunduğu 28 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da aralarında 3 hükümlünün de yer aldığı aranan 28 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında "hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması" suçlarından 13 yıl 8 ay 23 gün, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl 1 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 28 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden, 364 sentetik ecza, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6,9 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 fişek esrarlı sigara, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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