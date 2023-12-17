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Samsun'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

17 Aralık 2023 19:30 Güncelleme: 19:32 Abone Ol

Samsun'da, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 27 kişi yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.