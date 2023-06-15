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Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı

Samsun'da aranan 26 kişi yakalandı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 26 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda aranan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, kent merkezinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler sabaha karşı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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