Samsun'da aranan 22 kişi yakalandı

Samsun'da aralarında müebbet hapis cezası bulunanların da olduğu aranan 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 günde yapılan çalışmalarda, aralarında kasten öldürmeden müebbet hapis, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay ve 8 yıl 1 ay hapis, kasten yaralamadan 5 yıl 7 ay ve uyuşturucu kullanmadan 5 yıl hapis cezası bulunanların da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araba ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 111 kesici delici alet ele geçirildi.