Samsun'da aranan 21 kişi silah ve kesici aletlerle yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan 21 kişi, 8 tabanca, 1 tüfek ve 33 kesici aletle birlikte yakalandı.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aranan 21 kişi 8 tabanca, 1 tüfek ve 33 kesici aletle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler 19-20 Kasım tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda kasten yaralamadan 19 yıl 11 ay, uyuşturucudan 6 yıl 11 ay 15 gün, 3 yıl 20 gün, 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezaları bulunan 5 kişinin de aralarında bulunduğu 21 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslarla birlikte 8 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 33 adet delici ve kesici alet ele geçirildi. - SAMSUN