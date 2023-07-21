Samsun'da aranan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Samsun'da çoğunluğu adam yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan 16 yaşındaki çocuk yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da çoğunluğu adam yaralama olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan 16 yaşındaki çocuk yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 'adam yaralama' suçları başta toplam 6 suçtan aranan F.T.(16), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.T., Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN