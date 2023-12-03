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Samsun'da Aranan 14 Kişi Yakalandı

3 Aralık 2023 18:59 Son Güncelleme: 19:01 Abone Ol

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda, dolandırıcılık, fuhuş ve uyuşturucu kullanma suçlarından hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor. Operasyonda ele geçirilen silah ve kesici-delici aletler de dikkat çekti.