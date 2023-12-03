Samsun'da Aranan 14 Kişi Yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda, dolandırıcılık, fuhuş ve uyuşturucu kullanma suçlarından hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor. Operasyonda ele geçirilen silah ve kesici-delici aletler de dikkat çekti.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, "fuhuş" suçundan 2 yıl 7 ay, "uyuşturucu kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.
Aramalarda, 11 tabanca, 1 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.