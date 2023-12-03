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Samsun'da Aranan 14 Kişi Yakalandı

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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda, dolandırıcılık, fuhuş ve uyuşturucu kullanma suçlarından hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor. Operasyonda ele geçirilen silah ve kesici-delici aletler de dikkat çekti.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, "fuhuş" suçundan 2 yıl 7 ay, "uyuşturucu kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Aramalarda, 11 tabanca, 1 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

operasyon Samsun Dolandırıcılık Yakalama Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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