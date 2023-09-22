Samsun'da araçtan havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Yeni Cami Mahallesi'nde bir otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde araçtan havaya ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yeni Cami Mahallesi'nde 34 FIP 440 plakalı otomobilden silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takip sonucu durdurdu.

Araçta ve içinde bulunan M.S. ve İ.S'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ile havaya ateş açılan yerde 3 boş fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.