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Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında, bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.

Aramada 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca bulundu.

Emniyet, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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