Samsun'da Araçta Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi
Çarşamba ilçesinde yapılan kontroller sırasında bir araçta radar tespit cihazı ve sahte polis kartı bulundu. Şüpheli M.A.Y. gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, M.A.Y'nın (25) aracında arama yapıldı.
Aramada radar tespit cihazı ile sahte polis kartı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel