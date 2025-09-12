Samsun'da araçlarının önü kesilen çift darbedildi
Samsun'un Atakum ilçesinde araçlarının önü kesilen çift darbedildi.
İddiaya göre, U.T, kullandığı otomobiliyle aralarında husumet bulunan ve Bafra ilçesinden Samsun'a giden M.E'yi (34) takip etmeye başladı.
U.T, Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde aracıyla M.E'nin kullandığı otomobilin önünü keserek durdurdu.
Aracın camlarını kıran U.T, M.E. ve araçta bulunan karısı N.E'yi (19) darbetti.
Kendi imkanlarıyla Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'ne giden çift, U.T'den şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.