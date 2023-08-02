Samsun'da aracında uyuya kalan şahıs polisi alarma geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta uzun süre hareketsiz kalan bir kişi, çevre sakinlerinin 'şüpheli ölüm' ihbarı yapmasıyla polisleri alarma geçirdi. Ancak polis ekipleri, kontrol ettikleri kişinin sadece uyuya kaldığını tespit etti.