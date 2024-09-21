Samsun'da Aracın Motorundan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Bafra ilçesinde bir öğretmen, aracının motor bölümünden gelen kedi sesi üzerine sanayiye giderek kedi yavrusunu kurtardı. Yavru kedi, sahiplerine ulaşacak.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
İlçede öğretmenlik yapan Zekeriya Er, aracına binmek isterken motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.
Bunun üzerine aracını sanayi sitesine götüren Er, burada tamircinin yardımıyla kedi yavrusunu araçtan çıkardı.
Zekeriya Er, annesinin bir kedinin aracının motoruna sıkıştığını öğrendiğini belirterek, "Annem ona bakmak istedi. Süt verip anneme götüreceğim. Biz besleyeceğiz." dedi.