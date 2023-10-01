Samsun'da aracın çarptığı kadın ağır yaralandı

Samsun'da kenarda beklerken aracın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Y. idaresindeki 55 RF807 plakalı otomobil, önündeki aracın sağa sinyal vermesi sonucu frene basınca sanayi çıkışında bulunan adanın kenarında bekleyen yaya Cihan A.'ya (23) çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kadın ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN