Samsun'da araç dolandırıcılığı operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli İstanbul ve Çorum'da düzenlenen operasyonda farklı marka ve modeldeki 10 aracın motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli İstanbul ve Çorum'da düzenlenen operasyonda farklı marka ve modeldeki 10 aracın motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı marka ve modeldeki 10 aracın, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kaçakçılık' suçlarını işlediği tespit edilen 19 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Samsun merkezli, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, '11 adet araç kupası üzerinde şaseler bulunan metal plaka, 19 adet araç satış belgesi, çok sayıda araç alım satım işlemlerine ilişkin evrak ve diğer materyaller, 1 adet numaratör, 52 adet araç ruhsatı, 7 adet araç plakası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 16,98 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet AK-47 fişeği, 7 adet 9.19 milimetre fişek, 2 adet boş şarjör ve 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.