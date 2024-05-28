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Samsun'da araç çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın çarptığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bülbül Çakır'a (77) çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Çakır, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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