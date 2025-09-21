Haberler

Samsun'da 'Arabasız Gün Etkinliği' Gerçekleştirildi

Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Arabasız Gün Etkinliği' ile katılımcılar bisikletlerle pedal çevirdi. Etkinlik, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla yapıldı ve engelli bireyler için de özel etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Arabasız Gün Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Haydi Samsun, Hep Birlikte Pedallayalım" sloganıyla düzenlenen etkinlik, SBB Sanat Merkezi önünden başladı. Katılımcılar bisikletleriyle Çobanlı İskele Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Burada gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl dünyanın dört bir yanında kutlandığını söyledi.

Samsun'da büyük bir katılımla Avrupa Hareketlilik Haftası'na destek verildiğini ifade eden Mermutlu, "Büyükşehir Belediyemizin hareketliliği teşvik eden ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki yatırımlarına baktığımızda, bu konuların üst düzeyde ele alındığını görüyoruz." dedi.

Mermutlu, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete sundukları 250 elektrikli bisikletin yanı sıra, etkinlikte bisiklet kullanımına ve engellilere yönelik farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Günün başında görme engelli vatandaşlarımızla birlikte bir deneyim turu düzenledik, Ulaşım Dairesi ve Samulaş ekipleriyle birlikte. Engelli vatandaşlarımızla yeni yapılan akıllı duraklardan birinde otobüse bindik ve beraber yolculuk yaptık. Onların deneyimleriyle ilgili notlar aldık. Çünkü Avrupa Hareketlilik Haftası 'Herkes için hareketlilik' mottosuyla yola çıktı. Engelli bireylerin de erişebildiği bir şehir ulaşım altyapısı kurmak için çalışıyoruz. Bugün de bu yönde yaptığımız faaliyetleri sergileme imkanı bulduğumuz bir gün oldu."

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
