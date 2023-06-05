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Samsun'da apartmanın otoparkı çöktü, 5 araç hasar gördü

Samsun'da apartmanın otoparkı çöktü, 5 araç hasar gördü

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Beş araç çöken duvarın altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Tragger Samsun Canik Güncel Haberler

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