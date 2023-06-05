Samsun'da apartmanın otoparkı çöktü, 5 araç hasar gördü

Samsun'un Canik ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Beş araç çöken duvarın altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.