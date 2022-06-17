Samsun'da apartmanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi öldü Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşadığı binanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti. Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşadığı binanın dördüncü katından düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'ndaki bir apartmanda temizlik yapan görevli, bir kişinin binanın arka tarafında yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevlinin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede, özel bir lisede 3. sınıf öğrencisi olan Kartal Emir Uludağ'ın (17), yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne ve babası sabah işe giden; karnesini almak üzere okula gitmeye hazırlanan Uludağ'ın, dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştüğü belirtildi. AA / Mehmet Kumcağız - Güncel Güncel Haberler

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