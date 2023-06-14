Samsun'da Apartman Yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Sokak'ta meydana geldi. R.T.'ye ait daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binaya uzatılan seyyar merdivenle 4. kata çıkarak yangına müdahale etti. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Soğutma çalışmalarını tamamlandığı dairede can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN