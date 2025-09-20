Samsun'da Apartman Ortak Alanında Çiçek Dikimi Kavgası: İddianame Düzenlendi

SAMSUN'da, 'apartmanın ortak kullanım alanına çiçek dikimi' nedeniyle, Fahri M. (60) ve oğlu Oğuzhan M.'nin (28) darbedilmesine ilişkin, şüpheliler Hamdi B. (54), oğlu Burhan B. (34) ve 3 yeğeni hakkında, 'Basit yaralamaya azmettirme' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenlendi.

Olay, 21 Kasım 2024'te saat 16.30 sıralarında, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fahri M. ve ailesi, oturdukları binanın ortak kullanım alanı olan ve çiçek diktikleri bahçeye sürekli çamaşır suyu atılması nedeniyle girişe güvenlik kamerası taktırdı. İncelemelerde, çamaşır suyu atan kişinin, binanın giriş katında dükkan sahibi olan Hamdi B. olduğu belirlendi. Taraflar konuşup ortak alana çiçek dikilmemesi konusunda anlaştı. Bir süre sonra bu kez Hamdi B. ortak kullanım alanına çiçek dikti. Fahri M.'nin oğlu Oğuzhan M., bulunduğu sokaktan Hamdi B.'yi telefonla arayıp, anlaşmayı bozduğunu söyleyerek tartıştı. Daha sonra Hamdi B.'nin oğlu Burhan B. ile yeğenleri Seyfi B. (28), Tarık B. (37) ve Yaşar D. (22) sokağa otomobille gelip, burada tartışmayı sürdürdü. Şüphelilerin arabadan indiğini gören Fahri M., olay çıkacağını düşünüp, o anda bulunduğu giriş katın balkonundan atlayarak oğlunun yanına gitti. Baba oğul, şüpheliler tarafından darbedildi. Olay anı, evdeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Baba ve oğlu, polis merkezine gidip şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınıp serbest bırakılan şüphelilerin tutuksuz yargılandığı belirtildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası Hamdi M. hakkında 'Basit yaralamaya azmettirme', Burhan B., Seyfi B., Tarık B. ve Yaşar D. hakkında ise 'Basit yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. İddianame, 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.