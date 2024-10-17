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Samsun'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Samsun'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Samsun'un Havza ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay, dairenin 4. katında gerçekleşti, evde kimse olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri balkondan müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Medrese Mahallesi Vezirköprü Caddesi üzerinde 4 katlı binanın 4. katında bulunan, Furkan İnce'nin ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin daireden yoğun duman çıktığını fark etmesi üzerine 122 Acile ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Furkan İnce ve eşinin olay sırasında evde olmaması nedeniyle kapısı kilitli olan daireye itfaiye ekipleri balkondan girerek müdahale ettiler.

Evin yatak odasından çıktığı tespit edilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Söndürülen yangının ardından yanan eşyalar tahliye edildi, evde soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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