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Samsun'da apartman dairesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Samsun'da apartman dairesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında, genç kadına ait apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ev sahibi Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında, genç kadına ait apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Tabakhane Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta, 7 katlı apartmanın 7'nci katındaki Dilek Şahin'e (36) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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