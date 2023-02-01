Samsun'da annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldüren lise öğrencisi adliyede Güncel Haberler Samsun'un Atakum ilçesinde annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, adliyeye sevk edildi. Samsun'un Atakum ilçesinde annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, adliyeye sevk edildi. İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta Ali Kenan S'yi (32) bıçakla öldürdüğü belirtilen lise öğrencisi kardeşi T.C.S'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı T.C.S, dün ilçede psikolojik sorunları bulunan ve kavga ettiği annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S'yi önce engellemeye çalışmış sonra bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. kurtarılamamış, T.C.S. ise gözaltına alınmıştı.??????? Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Ali Kenan Samsun Güncel Haberler

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