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Samsun'da annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'da annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesine mesaj atan kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalarmut Mahallesi Babacan Sokak'ta D.G. (19), annesine mesaj atan R.Ç. (50) ile karşılaştı.

D.G'nin tüfekle ateş ederek yaraladığı R.Ç, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, kaçan şüpheliyi Olgun Sokak'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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