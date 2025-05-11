Samsun'da Anneler Günü İçin Çiçekçi Yoğunluğu

Samsun'un Havza ilçesinde çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışırken, ilçede tek gül 75 ila 100 liraya, saksılı çiçekler ise 200 liradan 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Buket çiçeklerin fiyatı ise 500 liradan başlıyor. Cansız çiçekler ise 500 ila bin 750 lira arasında satılmakta.

İlçede çiçekçilik yapan Zafer Toprak, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını belirterek, "Sabah erken saatlerde dükkanımızı açtık. Bir taraftan siparişleri hazırlıyor, diğer taraftan iş yerimizden satış yapıyoruz. Bu yoğunluk gece geç saatlere kadar sürecek. 100 lira ila 2 bin lira arası farklı seçenekler ile Anneler Günü'nü kutlamak isteyen halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Çiçekçi Gökhan Karaman ise yoğun bir iş günü geçirdiklerini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Karaman, "Anneler en güzel çiçek olduğu için genelde Anneler Günü'nde çiçek hediye ediliyor. En çok kır ve saksı çiçekleri tercih ediliyor." diye konuştu.