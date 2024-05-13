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Samsun'da Anne Vatmanlar Hem Anneliği Hem Vatmanlığı Başarıyla Sürdürüyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ AŞ bünyesinde görevli anne vatmanlar, annelik görevini başarıyla yerine getirirken aynı zamanda tramvayları kullanarak on binlerce yolcuyu taşıyor. Samsun'da 35 kadın vatmanın kimi anne kimi anne adayı olduğu belirtilirken, anne vatmanlar günde 3 sefer yaparak yaklaşık 108 kilometre yol gidiyor. Belediye Başkanı Halit Doğan, annelerin emeğinin çok değerli olduğunu vurgulayarak tüm annelerin gününü kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ AŞ bünyesinde görevli anne vatmanlar hem anneliği hem vatmanlığı başarıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda, 350 yolcu kapasiteli tramvayları kullanan anne vatmanlar "anne özverisiyle" her gün on binlerce yolcu taşıyor.

Yılda ortalama 22 milyon kişinin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hafif raylı sisteminde 35'i kadın 90 vatman görev yapıyor. 35 kadın vatmanın kimi anne kimi anne adayı. 43 istasyondan oluşan 36 kilometrelik güzergahta, anne vatmanlar günde 3 sefer yaparak yaklaşık 108 kilometre yol gidiyor. Anne vatmanlar hem annelik görevini hem de vatmanlık mesleğini layıkıyla yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm annelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek şunları aktardı:

Annelerin daha doğrusu kadınların elinin değdiği her iş daha da güzelleşiyor. Raylı sistemde onların emeği bizim için çok değerli. Bu vesileyle tekrardan başta belediyemizde çalışan ve şehrimizde yaşayan anneler olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum."

Dört yaşındaki ikizler Yiğit ve Yaman'ın annesi vatman Semanur Sayan, çalışan bir anne olmanın zorluklarının olduğunu ifade ederek, "İşinizi severek yapınca zorluklar da kolaylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Zeren'in (5) annesi İrem Özdemir ise, "Annelik çok kutsal. Mesleğimiz de öyle. Her gün binlerce yolcunun canı bize emanet. Anne dikkati ve özverisiyle işimizi severek yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Vatman Esra Yener'in kızı 5 yaşındaki İpek Yener de "Annemin kocaman tramvayı kullanması beni çok etkiliyor. Evde de işte de benim annem bir kahraman." değerlendirmesinde bulundu.

Vatman Özgür Çömez'in 5 yaşındaki oğlu Can Bartu Çömez de "Annemi işteyken çok özlüyorum ama benim annem tramvay kullandığı için de mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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