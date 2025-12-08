Haberler

Samsun'da çıkan tartışmada anne oğlunu silahla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda, anne S.K. ile oğlu S.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek, S.K. oğlunu silahla yaraladı. Yaralı S.G., hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada anne, oğlunu silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Anne S.K. oğlunu boyun bölgesinden silahla vurarak yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti: Eşim tarafından darp edildim
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı 'beraberlik' için anlaşmış

Şut bile çekilmeyen maç! Meğer 2 başkan her şeyi önceden planlamış
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
title